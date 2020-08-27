نائب كردي: هنالك نوعان من الموظفين الفضائيين بإقليم كردستان.. عددهم يتجاوز الـ 300 ألف

2020/08/27 | 20:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

اتهم النائب الكردي ورئيس كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، الخميس، (27 آب، 2020)، حكومة إقليم كردستان باستغلال الاوضاع السياسية المضطربة في بغداد، حتى اصبحت غارقة بعمليات الفساد وتنفيذ الاجندات التي تخدم مصالحها، بحسب تعبيره.

وقال شمس الدين في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حكومة إقليم كردستان غارقة بالفساد، حيث تذهب المليارات إلى جيوب الأحزاب والعوائل الحاكمة في الإقليم".

واضاف أن "هناك 300 ألف موظف فضائي في كردستان، ينقسمون إلى قسمين الأول: عبارة عن اسماء وهمية ولا وجود لهم على الاطلاق، اما الثاني فهم اسماء حقيقية ولكن لا يتواصلون مع دوائرهم ويتفرغون للعمل الحزبي وأغلب هذه الأسماء تم تسجيلها في الأجهزة الأمنية من البيشمركة والأسايش واستغلالها لأغراض الانتخابات"

وبين شمس أن "حكومة الإقليم ترفض توزيع الرواتب بطريقة الماستر كارد لآن ذلك سيقلل من أرقام الأسماء الوهمية والفضائية، لذلك الحل الأفضل أن تكون الرواتب مباشرة من بغداد وتوزع عبر شركات متخصصة".

وكان عضو لجنة البيشمركة التابعة لاقليم كردستان في برلمان الاقليم، سعيد مصطفى، وصف (18 حزيران 2020)، حديث بعض السياسيين والنواب والمسؤولين حول وجود آلاف الفضائيين المسجلين لدى بغداد من قوات البيشمركة بانه ’’استهداف سياسي’’.

وقال مصطفى في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الحديث عن وجود الآلاف من الفضائيين في صفوف قوات البيشمركة هو استهداف سياسي وحديث لا صحة له أبدا"، مشيرا الى ان "قوات البيشمركة لديها بيانات واضحة داخل الوزارة وعلى هذا الأساس يتسلمون رواتبهم".

وأضاف أنه "كلما حدثت مشكلة أو أزمة في بغداد يتم تحميلها لكردستان وكأن الإقليم مسؤول عن الفشل طيلة 17 سنة الماضية".

واكد ان "البيشمركة قوات منظمة تأخذ أوامرها من رئيس الإقليم ويجري العمل بشكل عالي لتوحيد تلك القوات بجبهة واحدة ونحن على استعداد للتعاون مع الحكومة الاتحادية بكل المجالات".

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