2020/08/27 | 20:26 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [الانبار_اين]أفاد مصدر أمني، الخميس، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال احد عناصر داعش الاجرامي بعملية دهم وتفتيش شرقي مدينة الفلوجة .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال داعشي بعملية امنية شرقي الفلوجة
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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