اعتقال داعشي بعملية امنية شرقي الفلوجة

2020/08/27 | 20:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الانبار_اين]أفاد مصدر أمني، الخميس، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال احد عناصر داعش الاجرامي بعملية دهم وتفتيش شرقي مدينة الفلوجة .

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