اعمال صيانة وتأهيل لملعب الكوت الأولمبي

2020/08/27 | 20:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد

تتواصل أعمال الصيانة والتأهيل في ملعب الكوت الأولمبي، أستعداداً لأحتضان مباريات دوري الكرة المحلي بعد عودة النشاطات الرياضية من جديد.

وقال مدير عام دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة طالب جابر في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ “كل الملاعب العراقية المنضوية تحت لواء وزارة الشباب والرياضة تشهد حالياً أعمال تأهيل أستعداداً لتضييف المباريات بعد عودة النشاطات الرياضية من جديد”.

وأضاف جابر، “شهد ملعب الكوت الأولمبي حملة واسعة من قبل ملاكات دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في واسط والتي تضمنت حملة تنظيف لكل أرجاء الملعب من الداخل والخارج وتغير عدد من قطع الأثاث مع أضفاء تغيرات في الأجزاء الداخليي في المنزاع والممرات الداخلية التي ستعطي منظراً مختلفاً وجميلاً”.



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