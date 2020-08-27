العقابي يسأل الحكومة بأي سند قانوني صرفتم الأموال لكردستان؟

2020/08/27 | 20:28 - المصدر: عين العراق
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العقابي يسأل الحكومة بأي سند قانوني صرفتم الأموال لكردستان؟ ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
السياسية
الخميس 27 أغسطس 2020 | 08:21 مساءً | عدد القراءات : 7
العقابي يسأل الحكومة بأي سند قانوني صرفتم الأموال لكردستان؟
كشف وثيقة مرسلة من عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي يفتح من خلالها ملف الأموال المرسلة لإقليم كردستان ويسائل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأي سند قانوني صرفتم هذه الأموال؟
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العقابي يسأل الحكومة بأي سند قانوني صرفتم الأموال لكردستان؟ ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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