2020/08/27 | 20:28 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الخميس 27 أغسطس 2020 | 08:21 مساءً | عدد القراءات : 7

العقابي يسأل الحكومة بأي سند قانوني صرفتم الأموال لكردستان؟

كشف وثيقة مرسلة من عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي يفتح من خلالها ملف الأموال المرسلة لإقليم كردستان ويسائل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأي سند قانوني صرفتم هذه الأموال؟

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