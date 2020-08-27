البرلمان اليوناني يصادق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع مصر

2020/08/27 | 20:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق البرلمان اليوناني، الخميس، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع مصر، وسط تصاعد التوترات مع تركيا المجاورة بشأن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط

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