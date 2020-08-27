الكرخ تسجل ارتفاعاً ملموساً في حالات الشفاء من كورونا

2020/08/27 | 20:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} سجلت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الخميس، ارتفاع مؤشر التعافي من فيروس كورونا بعد اكتساب 535 حالة جديدة الشفاء التام بحسب البيان الوزاري.وذكرت الدائرة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" تسجيل 304 اصابة جديدة بكورونا"، مبينة ان" اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :أبو دشير ------- 5أبو غريب ------ 4الإسكان -------- 5الاعلام --------- 3البياع ---------- 5التاجيات -------- 1الحرية -------- 19الخطيب ------- 6الدورة --------- 5الدولعي -------- 12الرحمانية ------- 2السيدية -------- 3الشالجية ------- 7الشرطة الرابعة ----- 3الشعلة ----------- 31الصالحية --------- 2الطارمية---------- 17الطوبجي --------- 2العطيفية --------- 6الغزالية ----------- 6القادسية ---------- 5الكاظمية ---------- 7المحمودية -------- 35المنصور ----------- 15المواصلات -------- 2الوشاش ------------ 4اليرموك ----------- 10جكوك ------------ 5حي الجهاد -------- 14حي الخضراء ------- 1حي العامل ------- 32سبع البور --------- 2كرادة مريم -------- 2ناحية الرشيد ------- 4سكنة جانب الرصافة ------ 8محافظة البصرة ---------- 2محافظة الديوانية --------- 1محافظة بابل ------------- 4محافظة ديالى ------------ 2محافظة ذي قار ----------- 1محافظة كربلاء ----------- 3محافظة ميسان ----------- 1الشفاء: 535الوفيات:5وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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