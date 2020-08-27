بالفيديو.. تكدس الاف المسحات بكورونا في مستشفى ببغداد

2020/08/27 | 20:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اظهر مقطع فيديو مصور، اليوم الخميس، تكدس مسحات فيروس كورونا في احدى مستفيات بغداد.واشار مصور الفيديو بكامرته نحو مخازن ممتلئة بمسحات المواطنين للكشف عن كورونا في احدى مستشفيات بغداد والتي تظهر تكدس الالاف منها بانتظار نتائج الفحص.وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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