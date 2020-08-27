2020/08/27 | 20:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وثيقة، حصلت “تقدم” على نسخة منها، عن توجيه عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي سؤال برلماني الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشان ملف الأموال المرسلة لإقليم كردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة… نائب يوجه سؤال برلماني للكاظمي بشأن الأموال المرسلة الى كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة… نائب يوجه سؤال برلماني للكاظمي بشأن الأموال المرسلة الى كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).