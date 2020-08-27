2020/08/27 | 20:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل.وذكر بيان للمجلس، إنها تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل لمناسبة العاشر من محرمهناك تفاصيل اخرى بخصوص تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل بمناسبة العاشر من محرم الحرام المركز الخبري الوطني.

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