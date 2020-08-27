رسميًّا.. بطل أوروبا يغيب عن افتتاح كأس ألمانيا

2020/08/27 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

وافق الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تأجيل المباراة الافتتاحية لفريق بايرن ميونخ حامل اللقب لحساب كأس ألمانيا، لمدة شهر، حيث كان مقرر إقامتها في الـ11 من أيلول المقبل.

وأعلن الاتحاد، في بيان رسمي عبر الموقع الإلكتروني، تأجيل مباراة بطل دوري أبطال أوروبا ضد منافسه دورين، ضمن منافسات الدور الأول من كأس ألمانيا، إلى 15 تشرين الاول المقبل لمنح صاحب الثلاثية فرصة لالتقاط الأنفاس بعد موسم شاق.





ويأتي قرار الاتحاد الألماني بتأجيل مباراة دورين بناءً على طلب الفريق البافاري الذي يحتاج وقتًا أطول للراحة بعد انتهاء الموسم قبل أيام قليلة، بعدما خاض نهائي دوري أبطال أوروبا الأحد الماضي.

وتُوِّج بايرن ميونخ بلقب دوري الأبطال بعد تغلبه بهدف دون رد حمل توقيع كينجسلي كومان، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على ملعب النور، في العاصمة البرتغالية لشبونة.

ولم يتوقف قرار الاتحاد الألماني عند تلبية مطلب الفريق البافاري، بل استجاب أيضًا لطلب فريق دورين، بنقل المباراة من ملعبه إلى أليانز أرينا معقل حامل لقب الثنائية المحلية، لتقام على أرض الأخير.

وختم البيان أن:" الاتحاد رأى أنه يجب تخفيف الضغوط على بايرن الذي سيخوض مواجهة ضد إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي في أيلول المقبل، فضلًا عن تمثيله الكرة الألمانية مؤخرًا وتتويجه بلقب دوري الأبطال.

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