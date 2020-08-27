اللقاح هو الحل.. عضو بالصحة النيابية يكشف سبب التراجع النسبي للإصابات بكورونا في الآونة الاخيرة

2020/08/27 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الصحة النيابية، غايب العميري، الخميس (27 آب 2020)، سبب تراجع الاصابات المسجلة بفيروس كورونا في الاونة الاخيرة، فيما أشار الى أن الحل الوحيد للقضاء على الفيروس هو اللقاح.وقال العميري في حديث لـ ( بغداد اليوم)، أن "قلة اعداد الاصابات المسجلة بفيروس كورونا في الاونة الاخيرة تعود ربما لزيادة وعي الشارع العراقي والالتزام بتعليمات وزارة الصحة بالتباعد والوقاية واستخدام الكمامات والمعقمات، ونتمنى ان يكون الوعي اكثر لنصل لمرحلة مطمئنة بالسيطرة على الوباء".

وأشار الى انه "بالضد من تسمية مصطلح المرحلة الثانية او الثالثة للفيروس"، مؤكدا ان "كورونا رغم البحوث والدرسات لم نر انحساره في الصيف او الشتاء"، مبينا ان "الحل الوحيد للقضاء على الفيروس هو اللقاح".

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت، الخميس (27 آب 2020)، تسجيل 72 وفاة و 3651 اصابة جديدة بفيروس كورونا في تراجع جديد لليوم الثاني على التوالي عن يومس امس الذي سجلت فيه 3837 اصابة، واول امس الذي شهد تسجيل 3962 حالة.

وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق، إنه "تم فحص (22318) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1524864)".

وأضافت، أنها "سجلت هذا اليوم (3794) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 393، بغداد / الكرخ 535، مدينة الطب 83، النجف الأشرف 304، السليمانية 65، أربيل 296 ، دهوك 39، كربلاء 239، كركوك 195، ديالى 125، واسط 194، البصرة 343، ميسان 159، بابل 107، الديوانية 123، ذي قار 166، الأنبار 51، المثنى 87، نينوى 235 ، صلاح الدين 55".

وأشارت الى أن "الأصابات الجديدة لهذا اليوم: 3651 حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 408، بغداد الكرخ 304، مدينة الطب 71، النجف 299، السليمانية 111، أربيل 220، دهوك 78، كربلاء 260، كركوك 151، ديالى 67، واسط 240، البصرة 254، ميسان 242 ، بابل 133، الديوانية 151، ذي قار 113، الأنبار 62، المثنى 224، نينوى 141، صلاح الدين 122".

وبين الصحة أن "الوفيات بلغت 72 حالة وكما يلي: بغداد الرصافة 5، بغداد الكرخ 5 ، مدينة الطب 2 ، النجف 1 ، السليمانية 4، أربيل 11، دهوك 4، كربلاء 9، كركوك 4، ديالى 3، واسط 4 ، البصرة 9 ، ميسان 1، بابل 5، الديوانية 1، المثنى 1، نينوى 3 ".

ومع الموقف الوبائي لهذا اليوم يكون مجموع الشفاء: 161009(نسبة الشفاء 73.4 %)، مجموع الأصابات: 219435 ، الحالات الكلية تحت العلاج: 51686، الراقدون في العناية المركزة: 566، مجموع الوفيات: 6740".

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