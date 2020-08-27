النائب العقابي يوجه سؤالا الى الكاظمي بشأن الاموال المرسلة الى اقليم كردستان

2020/08/27 | 20:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ وجه عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، سؤالا الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الاموال المرسلة الى اقليم كردستان.ودعا سؤال العقابي الموجه الى الكاظمي " بيان السند القانوني لصرف مبلغ مالي الى حكومة اقليم كردستان مقداره (400 مليار دينار ) لشهر نيسان 2020، وكذلك صرف مبلغ قدره (320 مليار دينار ) لما تبقى من اشهر السنة المالية لعام 2020"./انتهى10

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