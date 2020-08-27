الصحة تؤكد وجود تفاوت في تطبيق اجراءات الوقائية خلال مراسم احياء عاشورا

2020/08/27 | 20:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اكدت وزارة الصحة وجود تفاوت في تطبيق اجراءات الوقائية خلال مراسم احياء عاشورا في بغداد والمحافظات.ودعا الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح متلفز : المواطنين المصابين بكرونا الى مراجعة المراكز الصحية المعتمدة وعدم التهاون بهذا المرض وتطبيق الارشادات الصحية والتباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا.



واكد ان حالات الشفاء بفيروس كورونا في البلاد تشهد تصاعدا جيدا حيث وصل اليوم عدد الشفاء الى ١٦١ الف حالة./انتهى9

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