وزيرة الدفاع الفرنسية من أربيل: سنواصل دعم العراق والإقليم  

2020/08/27 | 21:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

التقت وزير الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، الخميس، رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، وأكدت دعم بلادها للعراق وكردستان.



وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الإقليم في اربيل ، تابعه "ناس"، (27 آب 2020)، إن "فرنسا تفتخر بالقتال مع قوات البيشمركة ضد تنظيم داعش"، مؤكدة "على ضرورة احترام السيادة العراقية من كافة الاطراف".

وأضافت بارلي "نحن معكم في هذه الظروف الصعبة وسنواصل دعم العراق واقليم كردستان".

وتابعت "نفتخر بالعمل مع البيشمركة الذين حاربوا داعش وسنواصل العمل معكم ضمن إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش".

وقالت "نؤكد على ضرورة احترام السيادة العراقية وايقاف التدخل الخارجي في الشؤون العراقية من كافة الأطراف".

من جهته اكد رئيس اقليم كوردستان ان "فرنسا كانت ولا تزال من اهم الداعمين لشعب كردستان تاريخيا"، مشيراً إلى أنها "قدمت المساعدات العسكرية والإنسانية لإقليم كردستان أثناء الحرب مع داعش".

ووصلت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، الخميس، إلى مطار اربيل الدولي، قادمة من العاصمة بغداد.

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