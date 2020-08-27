الصين تنشئ بنية تحية لاحتجاز مسلمي الإويغور بشكل دائم

2020/08/27 | 21:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بنت الصين سرا عشرات معسكرات الاعتقال والسجون الجديدة الضخمة في السنوات الثلاث الماضية، لتصعيد حملتها ضد الأقليات المسلمة بشكل كبير، وفق تحقيق من موقع "بيزفيد" الأميركي.

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