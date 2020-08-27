نينوى.. مؤتمر عسكري حكومي خاص يخرج بقرارات تتعلق بسنجار

2020/08/27 | 21:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت قيادة عمليات غرب نينوى، الخميس، اتخاذها 3 قرارات تصب في مصلحة سنجار، منها تشكيل لجنة مركزية لإعادة إعمار القضاء.

وذكر قائد العمليات، اللواء الركن، جبار الطائي، في تصريح تابعه "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (27 آب 2020)، إن "القيادة عقدت المؤتمر الخاص لمناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية في قضاء سنجار، برعاية نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن، عبدالأمير كامل الشمري، وبحضورعدد من مستشاري رئيس الوزراء، وممثلين من وزارة الهجرة والمهجرين ومؤسسة الشهداء، بالإضافة إلى حضور محافظ نينوى وبعض معاونيه ومديري الدوائر الخدمية في المحافظة، فضلا عن حضور جمع غفير من الإيزيديين".

وأضاف الطائي، أنه "بعد الاستماع إلى جميع الطروحات والتعليقات خلال المؤتمر، اتخذت مجموعة من القرارات التي تصب في مصلحة استقرار الوضع الأمني في سنجار‏، منها تشكيل لجنة مركزية تخول بصلاحيات ضرورية من قبل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لإعادة إعمار سنجار، إضافة إلى فتح مكتب لكل من مؤسسة الشهداء في سنجار، ووزارة الهجرة والمهجرين، خلال الأسابيع القليلة القادمة، لتسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بالمواطنين السنجاريين داخل القضاء".

وأشار قائد العمليات، إلى "حصول موافقة على تمديد عمل الفريق الدولي UNTADE، للاستمرار بالبحث عن المقابر الجماعية لمدة سنة كاملة".

من جانبه، أكد محافظ نينوى، نجم الجبوري، أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أولى اهتماما كبيرا بملف سنجار.

وقال الجبوري، في تصريح تابعه "ديجيتال ميديا إن آر تي"، إنه "التقى وفدا من مكتب رئيس الوزراء برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن، عبدالأمير الشمري، وجرى خلال اللقاء التباحث حول مدينة سنجار والنواحي المرتبطة بها".

وأضاف محافظ نينوى، أن "أهم القضايا التي تباحث حولها هي تخصيص ميزانية طوارئ لسنجار وللمدن المرتبطة بها لزيادة إعادة الأسر النازحة للقضاء والوضع الأمني في المحافظة"، مؤكدا، أن "ملف سنجار يحظى باهتمام حكومي".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية تبذل جهودا كبيرة غرب نينوى والوضع الأمني يشهد استقرارا أمنيا ملحوظا".

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