2020/08/27 | 21:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة التربية، الخميس، انشاء تطبيق الكتروني بالتعاون مع المديرية العامة للتقويم والامتحانات يُتيح للطلبة من خلاله الحصول على نتائجهم الكترونياً فور اعلانها .وبينت الوزارة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "التطبيق يُتيح للطلبة الحصول على نتائجهم قبل وصول القوائم الورقية الى المدارس"، مضيفاً انه "تم تجربة التطبيق على نتائج الامتحانات التمهيدي للطلبة {الخارجيين} لهذا العام حيث سيتم استخدامهُ بشكل رسمي على نتائج الامتحانات العامة للطلبة {المنتظمين} في المرحلة الإعدادية / الدور الأول المزمع انطلاقها في الاول من أيلول المقبل".ونوه البيان في ختامه الى، ان "انشاء هذا التطبيق يأتي لغرض مواكبة التطور الالكتروني الحاصل في دول العالم"، لافتاً الى انه "يمكن الدخول للتطبيق عبر روابط خُصصت لهذا الشأن ويقوم الطالب بإدخال الرقم الالكتروني الخاص به بشكل مباشر عن طريق الهاتف النقال بكافة انواعه ، اضافةً الى جهاز الحاسوب وتكون النتيجة بسرية تامة ولا يمكن لأحد معرفة تفاصيلها".وادناه الروابط الالكترونية الخاصة بنتائج الامتحانات التمهيدية لطلبة "الخارجيين" للعام الدراسي 2019 -2020 ، حيث بإمكانهم ادخال الرقم الامتحاني والحصول على النتيجة:- الأدبي اضغط هنا العلمي - الاحيائي - التطبيقي اضغط هنا وفاء الفتلاوي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تُنشئ تطبيقا يُتيح الحصول على نتائج الطلبة "الكترونياً") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تُنشئ تطبيقا يُتيح الحصول على نتائج الطلبة "الكترونياً") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).