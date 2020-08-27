توقيف مشتبه به في قضية اغتصاب جماعي في مصر

2020/08/27 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة-(أ ف ب) – ألقت السلطات المصرية القبض على رجل يشتبه بتورطه في عملية اغتصاب جماعية لشابة في فندق كبير بالقاهرة، وهي قضية أثارت موجة غضب في البلاد الشهر الماضي، حسبما ذكرت النيابة العامة الخميس.وفي القضية التي تعود وقائعها إلى عام 2014، يشتبه في قيام مجموعة من الأثرياء والمتنفذين بتخدير واغتصاب شابة في […]

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