نيجرفان بارزاني يشكر فرنسا ومسرور بارزاني يؤكد استمرار الخلافات مع بغداد

2020/08/27 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل – الزمان اكد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، يوم الخميس، ان هناك العديد من الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، لافتاً إلى أن بغداد لا تزال تتعامل مع الإقليم بموجب القوانين المركزية التي تعود لحقبة نظام صدام حسين وليس وفق القوانين الاتحادية التي تتلاءم مع النظام العراقي الجديد.فيما التقى […]

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