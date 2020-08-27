2020/08/27 | 21:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف عضو لجنه الامن والدفاع النيابية النائب بدر الزيادي، اليوم الخميس، زيارة وزير خارجية السعوديه للعراق بانها خطوة ايجابيه تصب في صالح البلدين.





وقال الزيادي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الزيارة هي بادرة صحيحة لتصحيح المسارات السياسيه والانفتاح على باقي الدول والمشاركة الفاعلة في فتح افاق جديدة رحبة بين البلدين وعدها بالانجاز الموفق في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية”.

واضاف الزيادي، ان “فتح الأفق الواسع بالعلاقات الاقليمية والعربية والدولية خطوة مهمة كون العراق اليوم جميع دول العالم تنظر اليه من حيث الاستثمارات الاقتصادية والتبادل التجاري والاقتصادي فضلاً عن تبادل الخبرات لا سيما في محاربة الارهاب”، مشيرا الى ان “العراق يُعد بلد حيادي في المنطقة لذلك جميع الدول ترغب بالتوجه للعراق”.

واكد الزيادي ، على “ضرورة ارجاع العراق الى المسار الاقليمي لاسيما وان هنالك اتفاقيات سياسية وجب العمل بها في هذا الوقت”، معربا عن تفائله، بأن “تكون هنالك زيارات مستقبلية يكون لها الاثر الاكبر في مستقبل العراق في شتى النواحي وعودة سيادتة بين باقي الدول”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الزيارة السعودية إيجابية وسيكون لها الاثر الكبير في مستقبل العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الزيارة السعودية إيجابية وسيكون لها الاثر الكبير في مستقبل العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).