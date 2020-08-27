إسبانيا تسجل3781 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/08/27 | 21:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلن منسق الطوارئ الصحية في إسبانيا فرناندو سيمون، أن السلطات سجلت 3781 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويعد ذلك ارتفاعا ملحوظا مقارنة بتسجيل 3594 يوم الأربعاء.

وسجلت إسبانيا 423 ألفا و630 حالة إصابة في المجمل، وهو أكبر عدد من المصابين في غرب أوروبا.

وصرح المسؤول الإسباني بأن 132 شخصا توفوا بالمرض خلال الأيام السبعة الماضية.



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