بعد ان قاد اليمين البلاد ثانية إلى حافة الإفلاس / حكومة اليسار في الأرجنتين تنجح في جدولة الديون - رشيد غويلب

2020/08/27 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب غادر الليبراليون الجدد الحكم في الارجنتين، والبلاد في حالة ركود، ووصول البطالة الى معدلات قياسية، وأكثر من ثلث الأرجنتينيين يعانون الفقر.



ووصل معدل التضخم الى أكثر من 50 في المائة.



وبالإضافة الى ذلك تعاني البلاد من أزمة ديون، وحتى القرض الذي قدمه صندوق النقد الدولي والبالغ 57 مليار دولار، بهدف المساعدة على إعادة انتخاب اليمين، لم يكف للتخفيف من حدة الازمة التي أطاحت بحكم الليبراليين الجدد، الذين ل ......





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