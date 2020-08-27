الدولار يرتفع عالميا بنسبة 0.1 بالمئة مقابل سلة العملات

2020/08/27 | 21:20 - المصدر: يس عراق

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عملة نقدية من فئة 1 دولار فوق أوراق نقدية من فئة 100 ليرة في مدينة اسطنبول التركية يوم 14 أغسطس آب 2018.



تصوير: مراد سيزار - رويترز.

يس عراق – بغداد

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد تقلبات قوية عقب تغيير كبير في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وبيانات اقتصادية.

وأعلن الفيدرالي الأمريكي استراتيجية جديدة بشأن التضخم تسمح بتسارعه أعلى المستهدف البالغ 2 بالمائة بشكل معتدل لدعم سوق العمل والاقتصاد الأوسع.

ومن جانبه، ذكر رئيس الفيدرالي جيروم باول أن تعافي الوظائف بشكل كامل في الولايات المتحدة قد يستغرق سنوات.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لكنها تجاوزت التقديرات، فيما انكمش الاقتصاد الأمريكي بنحو 31.7 بالمائة خلال الربع الثاني.

وبحلول الساعة 5:20 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.2 بالمائة عند 1.1811 دولار.

في حين ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.6 بالمائة ليصل إلى 106.64 ين، بينما صعد أمام العملة البريطانية بنحو 0.1 بالمائة عند 1.3192 إسترليني.

كما صعدت الورقة الخضراء مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.1 بالمائة عند 0.9093 فرنك.

وفي نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.1 بالمائة إلى 93.073 بعد أن سجل مستوى 92.41 في الاتجاه الهابط و.93.331 في الاتجاه الصاعد.

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