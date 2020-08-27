آثار العراق في

2020/08/27 | 21:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] قال موقع "ديلي بيست" الإخباري إن الحكومة العراقية تقترب من إبرام صفقة "سيئة للغاية" مع سلسلة متاجر هوبي لوبي ومتحف الإنجيل في الولايات المتحدة، تتنازل بموجبها عن حقها في مقاضاتهما بسبب سرقة آثار عراقية، الأمر الذي تنفيه بغداد وتقول إن اي اتفاق مستقبلي، فيما لو تم، يجب أن يضمن حقوق العراقيين.

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