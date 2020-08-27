سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط السفارة الأميركية وسط بغداد

2020/08/27 | 21:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد مصدر أمني، الخميس، بسقوط صاروخ كاتيوشا في محيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء. وقال المصدر لـ "ناس"، (27 آب 2020)، إن "صاروخا سقط داخل المنطقة الخضراء، في محيط السفارة الأميركية".

وأضاف أن "صافرات الإنذار انطلقت من مبنى السفارة الأميركية بعد سقوط الصاروخ".

وأكد أنه "لم تسجل أي أضرار مادية أو بشرية حتى اللحظة".

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