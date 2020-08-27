إرهابيان في قبضة الاستخبارات العسكرية

2020/08/27 | 21:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} القت الاستخبارات العسكرية، الخميس، على اثنين من الارهابيين في القيارة بالموصل مركز محافظة نينوى.وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" بناء ًعلى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة ١٦ واستخبارات لواء ٧٦ في الفرقة ذاتها من القاء القبض على اثنين من الارهابيين في منطقة الجدعة التابعة لناحية القيارة بالموصل".واضافت" هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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