وزير الجيوش الفرنسية: ضرورة احترام سيادة العراق وإيقاف التدخل الخارجي من كافة الأطراف

2020/08/27 | 21:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شددت وزير الجيوش الفرسنية فلورانس بارلي، على ضرورة احترام سيادة العراق وإيقاف التدخل الخارجي من كافة الأطراف.جاء ذلك خلال استقبال رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، مع بارلي بعد وصولها إلى أربيل قادمة من العاصمة بغداد. وجاء في بيان حكومة الاقليم، ان" بارزاني بحث مع بارلي خلال الاجتماع جملة من القضايا ومنها العلاقات بين أربيل وباريس ومستجدات المنطقة والحرب المشتركة ضد داعش".وقالت بارلي، في مؤتمر صحفي مشترك مع بارزاني في اربيل ان" فرنسا تفتخر بالقتال مع قوات البيشمركة ضد داعش الارهابي، مشدة على ضرورة احترام سيادة العراق وإيقاف التدخل الخارجي من كافة الأطراف".من جانبه اكد بارزاني، ان" فرنسا كانت ولا تزال من اهم الداعمين لشعب كردستان تاريخيا"، مشيرا الى ان" فرنسا قدمت المساعدات العسكرية والإنسانية للاقليم اثناء الحرب مع داعش".ووصلت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، الخميس، إلى مطار اربيل الدولي، قادمة من بغداد.ومن المقرر أن تلتقي بارلي مع رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني لبحث عدد من المواضيع المشتركة.وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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