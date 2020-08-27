2020/08/27 | 21:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اول مقابلة تلفزيونية مشتركة لرئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني

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