اتفاق نهائي: ميسي الى مانشستر ستي مقابل 100 مليون يورو لثلاثة مواسم

2020/08/27 | 21:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشفت إذاعة “كواترو” الإسبانية، عن توصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، لاتفاق مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، للانضمام إلى صفوفه خلال الميركاتو الجاري.

ووفقا لإذاعة “كواترو”، فإن مصير ميسي أصبح في صفوف مانشستر سيتي، إذا لم يضع برشلونة أي عقبات أمام رحيله.وأضافت: “ميسي لن يخسر أي يورو بسبب رحيله عن برشلونة، حيث سيتقاضى الراتب نفسه في السيتي، وسيكون لديه عقد لثلاثة مواسم، وسيرافقه لويس سواريز، كما سيكون بإمكانه إنهاء مسيرته في صفوف نيويورك سيتي، مع التأكيد على استمرار وجود غوارديولا”.

وتابعت: “سافر بالفعل مسؤولو مانشستر سيتي إلى برشلونة، لإتمام الصفقة، رغم عدم اقتناع برشلونة الذي يسعى لإقناع ميسي بالبقاء، وسيكون السيتي على استعداد لتقديم عرض بقيمة 100 مليون يورو بجانب لاعب آخر، كما سيتخلى أغويرو عن القميص رقم 10 لمواطنه ميسي”.

وأشار التقرير إلى أن النجم الأرجنتيني واضح للغاية بشأن رحيله، لدرجة أنه لم يرد على اتصالات بارتوميو، وسيذهب مع بقية لاعبي برشلونة للخضوع لاختبار فيروس كورونا قبل العودة على التدريبات.

وأفادت الإذاعة بأن عائلة ميسي تعمل بالفعل على جمع متعلقاتها الشخصية، استعدادا للسفر إلى إنجلترا في الأيام المقبلة.

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