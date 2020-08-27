2020/08/27 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور أولا : الأصل المصرى لخرافة نزول المسيح 1 ـ ( الجبت ) هو إسم الديانة المصرية القديمة ، وعندما إنتشرت هذه الديانة فى الامبراطورية الرومانية وفى اوربا وأثّرت على المسيحية أطلقوا هذا الاسم على (مصر) منبع هذه الديانة ، فقالوا (أيجبت Egypt) من ( الجبت)،خصوصا وأن المصريين قاموا بتمصير المسيحية فإختلفت المسيحية المصرية عن المسيحية الرومية فى روما وعن المسيحية الشرقية فى بينزطة ( القسطنطينية ) .ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمحة تاريخية عن إدخال خرافة نزول المسيح في الأديان الأرضية للمحمديين - أحمد صبحى منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمحة تاريخية عن إدخال خرافة نزول المسيح في الأديان الأرضية للمحمديين - أحمد صبحى منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).