تقاتل الإمبرياليين على الغاز... والهجوم التركي! - مشعل يسار

2020/08/27 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار بقلم نيكولاي كونكوف*========يستمر الوضع السياسي والعسكري في شرق البحر الأبيض المتوسط في التدهور.ويكمن السبب هذه المرة في تفاقم المشاكل المرتبطة بحقول الغاز البحرية الضخمة (تصل احتياطياتها إلى 122 تريليون متر مكعب) التي تسعى كل دولة في هذه المنطقة إلى وضع اليد عليها أو أقله الاستفادة منها قدر الإمكان، وهو ما أدى إلى الخلاف على ترسيم الحدود البحرية.



في هذا السياق وقع العديد من الأحداث ال ......





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