رونالدو يعلن استمراره مع السيدة العجوز

2020/08/27 | 21:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، استمراره مع يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، مشيرا إلى أن الفريق سيعمل على غزو إيطاليا وأوروبا والعالم أجمع بتحقيق جميع الألقاب الممكنة.

وقال رونالدو في رسالة نشرها عبر صفحته الرسمية “إنستغرام” اليوم الخميس، لجماهيره: “بينما استعد للموسم الثالث كلاعب في اليوفي، فإن روحي وطموحي أعلى من أي وقت مضى، انتصارات، التزام، تفان في العمل، واحترافية”.

وأضاف النجم البرتغالي: “مع كل قوتي، وبمساعدة زملائي في الفريق وجميع موظفي يوفنتوس، سنعمل مرة أخرى على غزو إيطاليا وأوروبا والعالم”.

وتابع “صاروخ ماديرا”: “تحطيم الأرقام القياسية، وتخطي الحواجز، والفوز بالألقاب وتحقيق الأهداف الشخصية من أجل الوصول إلى أعلى المستويات والنجاح في جميع التحديات التي قد تعترض طريقنا”.

وأكمل الدون: “يجب أن نكون حاملي شغف يوفنتوس، وأن نرتقي إلى مستوى تاريخه، وباسمنا وقيمنا ومعاييرنا إلى أعلى مستوى ممكن.



نحن يوفنتوس، نحن الأبطال، لقد عدنا أقوى من أي وقت مضى”.

يذكر أن يوفنتوس توج بلقب بطل الدوري الإيطالي، لكنه خرج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



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