وزيرة الهجرة تضع لبنات التقارب بين شمر وبني زيد في ديالى

2020/08/27 | 21:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..عقدت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، اليوم الخميس، جلسة تشاورية بين عشيرتي صكوك شمر، وبني زيد بمبنى محافظة ديالى، بناءً على طلب من شيخ عشيرة بني زيد الشيخ تركي هادي السعدون.وحضر الجلسة المحافظ مثنى التميمي وأعضاء اللجنة العليا لاغاثة ودعم النازحين، ومدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة، لوضع اللبنات الاساسية […]

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