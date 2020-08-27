الزراعة تقرر السماح باستيراد محصول الذرة الصفراء العلفية

2020/08/27 | 21:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

قررت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، السماح باستيراد الذرة الصفراء العلفية وبكميات مقننة ولمدة محدودة .

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه استناداً للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقاً لما جاء في كتاب مجلس الوزراء/ لجنة الشؤون الاقتصادية، حصلت الموافقة على السماح بفتح استيراد محصول الذرة الصفراء العلفية وبكميات مقننة ولمدة محدودة.

واضاف، ان عملية فتح الاستيراد جاءت نتيجة لطلب الاستهلاك المحلي لقطاع الثروة الحيوانية وخاصة قطاع الدواجن، مشيرا الى ان هذا القرار جاء بناءً على وفق متطلبات الزيادات المتسارعة لمشاريع انتاج بيض المائدة والدجاج اللحم.

واوضح، ان عملية الاستيراد لهذا المحصول ستكون بكميات مقننة وحسب حاجة الاستهلاك لمشاريع الثروة الحيوانية ، منوها الى أن فترة الاستيراد محدودة لحين بدء عمليات انتاج الذرة الصفراء المحلية والتي يجب ان تكون وفق المواصفات الفنية من اجل حماية المنتج المحلي.

ودعا المنافذ الحدودية وقيادة العمليات والسيطرات بين المحافظات الى تسهيل انسيابية انتقال محصول الذرة الصفراء العلفية المحلية وكذلك المستوردة شريطة ان تكون مصحوبة بأجازات استيراد رسمية من وزارة التجارة وبموافقة وزارة الزراعة، مبيناً ان سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب أخر.

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