2020/08/27 | 22:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هوى الذهب أكثر من اثنين بالمئة في معاملات متقلبة، الخميس، في ظل صعود الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة عقب إعلان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، عن تغيير في معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي كما كان متوقعا على نطاق واسع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تغيير سياسة المركزي الأميركي.. الذهب يهوي مع صعود الدولار ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تغيير سياسة المركزي الأميركي.. الذهب يهوي مع صعود الدولار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).