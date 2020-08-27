ختامها ’لهب’: الصيف يودع العراقيين بموجة ’متطرفة’.. استعدوا للأسبوع المقبل!

2020/08/27 | 22:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الخميس، أن تشهد البلاد موجة حارة تبدأ مطلع الأسبوع المقبل.



وقال عطية في إيضاح تابعه "ناس"، (27 آب 2020)، إنه "من المتوقع أن يودعنا فصل الصيف بموجة حارة تبدأ مع بداية الاسبوع المقبل، وتسجل خلالها درجات الحرارة فوق معدلاتها".

وتابع، "وتعتبر هذه هي الموجة الحارة الأخيرة لهذا الموسم، وقد جاءت متأخرة لتعوض عن أيام شهر آب الذي كان أكثر اعتدالا من باقي أشهر الصيف".

وأضاف، "هذه الموجة تعتبر متطرفة وقياسية من حيث فترة بقائها واتساع تاثيرها والتي تمتد من شمال أفريقيا مروراً بمصر والشام والعراق وتركيا وروسيا".

وأشار إلى أن "خرائط الطقس تشير إلى أن وسط وشمال العراق سيكونان الأكثر تطرفاً على خارطة الشذوذ الحراري، أما شبه الجزيرة العربية وإيران فتتأثر بكتلة مدارية رطبه أقل حرارة وأمطار متوقعه".

وبين، أن "هذا الارتفاع بالحرارة مع ما يصاحبه من سكون في الرياح في أغلب المدن (يوم الاحد)، وأيضاً تحولها إلى جنوبية شرقية رطبة في مدن الجنوب (اعتباراً من الاثنين)، سيسبب طقساً مرهقاً وشعوراً عالياً بالحرارة".

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