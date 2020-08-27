المالكي للكاظمي : مكتبك يدير  لعبة اكبر منك ومنهم لجرّ الجنوب لحرب اهلية

2020/08/27 | 22:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..كشف مصدر مطلع ان زعيم ائتلاف دزلة القانون نوري المالكي اتهم مكتب رئيس الوزراء بالوقوف وراء التصعيد الذي تشهده محافظة البصرة، ومهاجمة عدد من مقرات الأحزاب هناك.وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ(المستقلة) ان المالكي قال للكاظمي اثناء اللقاء الذي عقد امس في مكتب زعيم تحالف الفتح هادي العامري ” مكتبك بعلمك […]

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