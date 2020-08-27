تبدأ من هذا الموعد.. الصيف يودع العراق بموجة حر (متطرفة)

2020/08/27 | 22:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تشير توقعات احوال الطقس، الخميس، إلى تأثر البلاد بموجة حارة أخيرة تبدأ مع بداية الاسبوع المقبل، وتسجل خلالها درجات الحرارة فوق معدلاتها.

جاء ذلك في تدوينة للمتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، نشرها عبر حسابه بـ"الفيسبوك" واطلع عليها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (27 آب 2020)، وأوضح قائلا "وتعتبر هذه هي الموجة الحارة الاخيرة لهذا الموسم وقد جاءت متأخرة لتعوض عن ايام شهر آب الذي كان اكثر اعتدالا من باقي اشهر الصيف".

وبين عطية، ان "هذه الموجة تعتبر متطرفة وقياسية من حيث فترة بقائها واتساع تأثيرها والتي تمتد من شمال افريقيا مرورا بمصر والشام والعراق وتركيا وروسيا" .

وأضاف المتنبئ الجوي، انه "لاحظ على الخارطة ان وسط وشمال العراق هي الاكثر تطرفا على خارطة الشذوذ الحراري، اما شبه الجزيرة العربية وايران فتتأثر بكتلة مدارية رطبه اقل حرارة وامطار متوقعة".

وأشار إلى ان "هذا الارتفاع بالحرارة مع ما يصاحبه من سكون الرياح في اغلب المدن (يوم الاحد)، وايضا تحولها الى جنوبية شرقية رطبة في مدن الجنوب (اعتبارا من الاثنين) سيسبب طقس مرهق وشعور عالي بالحرارة".

A.A

تشير توقعات احوال الطقس، الخميس، إلى تأثر البلاد بموجة حارة أخيرة تبدأ مع بداية الاسبوع المقبل، وتسجل خلالها درجات الحرارة فوق معدلاتها.

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