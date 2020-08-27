التربية تعلن عن تطبيق الكتروني جديد للطلبة.. وتوضح هدفه

2020/08/27 | 22:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة التربية، الخميس، انشاءها تطبيقا الكترونيا يتيح للطلبة من خلاله الحصول على نتائجهم الكترونيا فور اعلانها .

وأوضحت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي"، نسخة منه اليوم، (27 آب 2020)، إن "التطبيق يتيح للطلبة الحصول على نتائجهم قبل وصول القوائم الورقية الى المدارس"، مضيفا انه "تم تجربة التطبيق على نتائج الامتحانات التمهيدي للطلبة الخارجيين لهذا العام، حيث سيتم استخدامه بشكل رسمي على نتائج الامتحانات العامة للطلبة المنتظمين في المرحلة الإعدادية / الدور الأول المزمع انطلاقها في الاول من أيلول المقبل" .

وبينت، ان "انشاء هذا التطبيق يأتي لغرض مواكبة التطور الالكتروني الحاصل في دول العالم"، لافتا الى انه "يمكن الدخول للتطبيق عبر روابط خصصت لهذا الشأن ويقوم الطالب بإدخال الرقم الالكتروني الخاص به بشكل مباشر عن طريق الهاتف النقال بكافة انواعه، اضافة الى جهاز الحاسوب وتكون النتيجة بسرية تامة ولا يمكن لأحد معرفة تفاصيلها" .

وادناه الروابط الالكترونية الخاصة بنتائج الامتحانات التمهيدية لطلبة الخارجيين للعام الدراسي 2019 -2020، حيث بإمكانهم ادخال الرقم الامتحاني والحصول على النتيجة .

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العلمي - الاحيائي - التطبيقي

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