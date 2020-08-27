بارزاني: داعش عاود اعتداءاته.. والوزيرة الفرنسية: نأمل استئناف تدريب البيشمركة قريباً

2020/08/27 | 22:07 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الخميس، وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي والوفد المرافق لها.





وذكر بيان لحكومة الاقليم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "جرى في اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين فرنسا وإقليم كردستان وزيادة دعم قوات البيشمركة".

وشكر بارزاني "رئيس الحكومة فرنسا على دعمها المتواصل لإقليم كردستان ولاسيما خلال الحرب ضد داعش،" مشيراً إلى أن "هذا التنظيم عاود شن الهجمات والاعتداءات الإرهابية في الكثير من مناطق العراق، وبات يشكل خطراً جدياً على سكان تلك المناطق".

كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة التنسيق الأمني بين قوات البيشمركة والجيش العراقي للتصدي إلى تهديدات تنظيم داعش.

وجددت وزيرة الجيوش الفرنسية دعم بلادها لإقليم كردستان وقوات البيشمركة، وقالت: "نأمل، في القريب العاجل، أن يستأنف التحالف الدولي تدريب قوات البيشمركة بعد توقف قصير بسبب جائحة فيروس كورونا".

وتم في الاجتماع أيضاً التأكيد على تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين بالتوازي مع التنسيق الأمني والعسكري.

عمار المسعودي

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