الاعلام الأمني: سقوط صاروخ كاتيوشا في الجادرية

2020/08/27 | 22:07 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، سقوط صاروخ كاتيوشا في منطقة الجادية ببغداد.





وذكرت الخلية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" صاروخ نوع كاتيوشا سقط في منطقة الجادرية ببغداد مساء اليوم دون خسائر تذكر".

واشارت الى ان" انطلاقه كان من طريق سريع الدورة".

وفاء الفتلاوي

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