الاعلام الامني يعلن عن سقوط صاروخ كاتيوشا في الجادرية

2020/08/27 | 22:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في منطقة الجادرية ببغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “صاروخ نوع كاتيوشا، سقط في منطقة الجادرية ببغداد، دون خسائر تذكر”.

وبينت ان “انطلاق الصاروخ كان من طريق سريع الدورة”.

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