2020/08/27 | 22:14 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مراسل التغيير: صاروخ كاتيوشا يستهدف المنطقة الخضراء ومصدر انطلاقه منطقة الدورة

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