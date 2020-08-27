هنية: التطبيع الإماراتي يحمل 3 مخاطر كبيرة جدا على الفلسطينيين

2020/08/27 | 22:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي يحمل 3 مخاطر كبيرة جدا على الفلسطينيين.

وقال هنية إن أول المخاطر، “انطواؤها في إطار صفقة القرن، وثانيا أنها تأتي مع استمرار خطة الضم وتهويد القدس، وثالثا أنها تأتي في سياق بناء تحالف إقليمي في المنطقة تكون إسرائيل جزء رئيسا فيه”.

واعتبر خلال لقائه عددا من الصحفيين الأتراك الاتفاق، طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني، وتجاوزا للحد الأدنى الذي شكل الإجماع العربي.

وشدد على رفض الشعب الفلسطيني بكل فصائله ومكوناته للاتفاقية، محذرا من اعتبارها جسرا للمرور نحو المزيد من التطبيع مع الاحتلال.

وأضاف: “من المؤسف جدا ومن المؤلم لشعبنا الفلسطيني أن تكون هناك بعض الدول العربية تتماشى مع صفقة القرن الهادفة لتصفية قضية فلسطين وإخراج الشعب الفلسطيني من المعادلة”.

وأوضح أن هذا الاتفاق لم يوقف خطة الضم كما قيل، بدليل إعلان نتنياهو بعد ساعات قليلة من إعلان الاتفاق أنه متمسك بخطة الضم.



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