خام برنت يقود اسعار النفط للتراجع لاول مرة في 4 جلسات الى 45.10 دولار للبرميل

2020/08/27 | 22:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تراجعت أسعار النفط لأول مرة في 4 جلسات متتالية عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب تطورات العاصفة الشديدة في خليج المكسيك.

وعزز الخطر الناجم عن إعصار لورا مكاسب الذهب الأسود في الأسبوع الجاري، حيث أجبر شركات إنتاج النفط ومصافي التكرير على الإغلاق، ما أدى لتراجع الإمدادات من الخام.

ومن شأن هذا الإعصار أن يؤدي لتعطيل نحو 84 بالمائة من إنتاج ساحل المكسيك البحري، في أكبر تهديد لسوق الخام منذ عام 2005، لكن المستثمرين يراهنون على تعافي الإنتاج الأمريكي.

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت بالأمس أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام بنحو 100 ألف برميل يومياً.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.8 بالمائة إلى 43.04 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنحو 1.2 بالمائة ليصل إلى 45.10 دولار للبرميل.

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