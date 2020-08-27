2020/08/27 | 22:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تعلن السماح بأستيراد الذرة الصفراء ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تعلن السماح بأستيراد الذرة الصفراء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).