الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتجاوز الـ180 ألفا

2020/08/27 | 22:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الـ180 ألف حالة، فيما تم تسجيل زيادة في الإصابات الجديدة بولايات منها كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس.

ومع ذلك ظهرت مؤشرات على تحسن الوضع الصحي في البلاد حيث انخفضت معدلات الوفيات المسجلة الأسبوع الماضي بنسبة 17% مقارنة مع الأسبوع السابق، لتبلغ في المتوسط أقل من ألف حالة يوميا، وذلك لأول مرة خلال أسابيع وفقا لتحليل لـ"رويترز".

وتجاوز إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة 5.8 مليون حالة وهو أكبر حصيلة في العالم، كما سجل أكبر عدد في الوفيات بالفيروس على مستوى العالم.

المصدر: RT

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