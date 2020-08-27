الاستخبارات العسكرية تطيح بارهابي في الموصل

2020/08/27 | 22:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الموصل_اين]القت الاستخبارات العسكرية، الخميس، القبض على احد الارهابيين في الموصل.

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