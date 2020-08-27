التزاما بتعهده السابق.. العراق يخفض إنتاج النفط

2020/08/27 | 22:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظهر بيانات شحن ومصادر بالقطاع أن صادرات العراق من النفط متراجعة منذ بداية أغسطس، ما يشير إلى أن ثاني أكبر منتج في "أوبك" يواصل الالتزام بتعهده تقليص المعروض بموجب اتفاق تقوده المنظمة.

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