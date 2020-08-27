زيارة وزير الخارجية السعودي للعراق تحيي المجلس التنسيقي بين البلدين

2020/08/27 | 22:35 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لقاء هو الأول بين الجانبين، دشّن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اللقاءات الرسمية بين بلاده وبغداد، بزيارة التقى فيها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.وتصدرت الأحداث السياسية والأمنية في الإقليم جدول الزيارة، التي تأتي في وقت يشهد العراق ودول أخرى في المنطقة، نزاعاً مسلحاً وتدخلات خارجية غير مسبوقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عقب الزيارة، إن الكاظمي نقل للوزير السعودي تطلع بلاده لبناء علاقات مميزة ومختلفة تستند إلى الرابط التاريخي بينهما، مشدّداً على أهمية المملكة كشريك حقيقي للعراق في المرحلة المقبلة.

في حين أكد فيصل بن فرحان أهمية علاقة بلاده ببغداد، مستعرضاً التحديات المشتركة التي تجمع البلدين والتي كانت على رأس ما تم بحثه في اللقاء.

سعدت اليوم بزيارة العراق هذا البلد الذي تجمعنا به روابط عميقة اخذت من التاريخ رسوخاً ومن المستقبل طموحاً..



حيث تناولت مع دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العلاقات الثنائية التي تنمو باضطراد والتحديات المشتركة كما نقلت له تحيات قيادة المملكة وتمنياتها الطيبة للشعب العراقي الشقيق

— فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) August 27, 2020

وعلى الرغم من قلة ما رشح عن الاجتماع، إلّا أن الحكومة العراقية أكدت أنها اتفقت مع الطرف السعودي على تفعيل مذكرات التفاهم التي أبرمتها الحكومة السابقة مع الرياض.

ملفات المجلس التنسيقي

وفي أعقاب اللقاء، قال وزير التخطيط العراقي خالد بتال إن الجانب السعودي أبدى رغبة كبيرة في فتح آفاق تعاون جديدة مع بلاده، بخاصة تلك المنبثقة من المجلس التنسيقي السعودي العراقي، التي أقرّها مجلس النواب أخيراً.

وذكرت وزارة التخطيط في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أنها ترحب بتطبيق مخرجات اجتماعات لجنة التنسيق المشتركة في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية، وأيضاً الخدمية ورفع مستوى الاستثمار المشترك.

ولفت الوزير إلى أن زيارة أجراها الوفد العراقي إلى الرياض، تمخّضت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات عدة وتمويل مجموعة من المشاريع من القرض السعودي الميسر للعراق والبالغ مليار دولار، معرباً عن أمله في أن يسهم تسريع إقرار مشاريع أخرى من قبل مجلس النواب في توقيع اتفاقيات جديدة في القريب العاجل.

فرص إحياء الزيارة المؤجلة

وكان الكاظمي يستعد لزيارة الرياض في 20 يوليو (تموز)، وجهته الأولى بعد تقلّده رئاسة الحكومة، قبل إعلان الخارجية السعودية صبيحة اللقاء المفترض، تأجيل زيارته لظرف صحي طارئ ألمّ بالملك سلمان بن عبد العزيز في حينها.

وقالت الخارجية وقتها إن القيادة في المملكة اختارت تأجيل الزيارة بعد التنسيق مع العراقيين، إلى ما بعد خروج العاهل السعودي من المستشفى، رغبةً منها في أن تحتفي بالزيارة كما يجب، تقديراً لاختياره الرياض في زيارته الأولى.

ولم يحدد موعد الزيارة المقبلة بعد، إلّا أن لقاء اليوم يعد اللقاء الرسمي الرفيع الأول بين الطرفين وينتظر منه أن يدشن الاتصالات الرسمية من جديد للتنسيق بشأن موعد قريب للقاء المؤجل.

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